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Сегодня, 19:54

«Астон Вилла» хочет пригласить Эмери на пост главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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«Астон Вилла» ведет работу по приглашению Унаи Эмери на пост главного тренера команды, сообщает журналист Николо Скира.

Эмери сейчас возглавляет испанский «Вильярреал», но английский клуб готов выплатить сумму отступных, которая прописана в контракте Эмери.

Пост главного тренера «Вильярреала» Эмери занимает с июля 2020 года. Действующий контракт 50-летнего тренера с «желтой субмариной» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

Ранее «Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда с поста главного тренера. Решение было принято после поражения от «Фулхэма» (0:3) в 12-м туре АПЛ.

В этом сезоне «Астон Вилла» набрала 12 очков в 12 матчах и идет на 14-м месте в чемпионате Англии.

42-летний англичанин работал с «Астон Виллой» с ноября 2021 года. Под его руководством команда провела 40 матчей: 13 побед, 8 ничьих и 19 поражений.

ФК Астон Вилла
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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