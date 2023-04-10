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Сегодня, 08:17

«Бавария» может отказаться от покупки Кейна летом

Виктория Кравченко
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Трансфер нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Баварию» может сорваться, пишет Goal.com.

По данным источника, мюнхен не готов заплатить «шпорам» 100 миллионов евро за трансфер футболиста. Если «Бавария» откажется от покупки англичанина, главным претендентом на него станет «Манчестер Юнайтед».

Контракт нападающего со «шпорами» истекает по завершении сезона-2023/2024. 29-летний футболист играет в «Тоттенхэме» с января 2011 года. В нынешнем сезоне АПЛ Кейн участвовал в 30 матчах, забил 23 гола и сделал две результативные передачи.

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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