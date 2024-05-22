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Олимпиада

Сегодня, 13:18

Французская фехтовальщица избежала дисквалификации, объяснив попадание допинга в организм через секс

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Французская фехтовальщица Изаора Тибюс полностью оправдана антидопинговым трибуналом Международной федерации фехтования после положительного теста на остарин, сданного в январе этого года на этапе Кубка мира в Париже.

32-летняя рапиристка сумела доказать, что причиной попадания в ее организм запрещенного вещества стал «обмен телесными жидкостями» с бойфрендом — американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом, недавно завершившим карьеру. Если ВАДА не оспорит вердикт международной федерации, Изаора сможет принять участие в Олимпиаде в Париже, где является претенденткой на медали в личном и командном турнирах.

«Важно, чтобы моя невиновность была признана официально. С семи лет я занималась фехтованием почти каждый день, и лишаться олимпийского шанса было бы психологически очень тяжело. Оправдание принесло мне много эмоций и много радости. Я испытала колоссальное облегчение после всех переживаний, которые перенесла в последние месяцы», — отметила Тибюс в интервью AFP.

Ради доказательства непреднамеренного заражения спортсменка привлекла профессора токсикологии Жан-Клода Альвареса. Он исследовал волосы Изаоры и Рэйса, обнаружив высокое содержание анаболического агента в пробе партнера. Кроме того, Имбоден намерено принял лекарство, после чего долго целовал свою подругу. В результате этого эксперимента в организме девушки снова нашли допинг. В случае апелляции ВАДА точку в этом деле поставит спортивный арбитраж CAS.

ВАДА
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