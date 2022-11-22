«Борнмут» не смог договориться с Марсело Бьелсой

«Борнмут» не смог договориться с бывшим главным тренером «Лидса» Марсело Бьелсой, сообщает Football Insider.

«Борнмут» еще в конце августа уволил Скотта Паркера с поста главного тренера.

Ранее в ноябре стало известно, что «вишенки» ведут переговоры с Бьелсой, который находится без работы после своего увольнения из «Лидса» в феврале.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» также отказался от кандидатуры аргентинского специалиста.