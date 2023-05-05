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Сегодня, 20:34

«Челси» готов продать 7 игроков в летнее трансферное окно

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Челси» летом выставит на трансфер 7 футболистов, сообщает Evening Standard.

По информации источника, лондонцы готовы к продаже Рубена Лофтус-Чика, Калиду Кулибали, Матео Ковачича, Пьер-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича, Хакима Зиеша и Эдуара Менди. Кроме того, неопределенным остается будущее Конора Галлахера и Мэйсона Маунта.

После 33 матчей «Челси» с 39 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Синие» лишились математических шансов на выход в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Кристиан Пулишич
Матео Ковачич
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эдуар Менди
Футбол
ФК Челси
Калиду Кулибали
Хаким Зиеш
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