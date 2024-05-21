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Сегодня, 21:25

«Челси» объявил об уходе Почеттино с поста главного тренера команды

Владислав Корегин
Маурисио Почеттино.
Фото Global Look Press
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Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси», сообщает официальный сайт лондонского клуба.

По информации источника, «аристократы» расторгли контракт с 52-летним аргентинцем, рассчитанный до конца сезона-2024/25.

Почеттино возглавлял «Челси» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Ранее в своей карьере аргентинец тренировал «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

По итогам сезона-2023/24 «Челси» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.

Источник: ФК «Челси»
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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Придумай мем

  • ValeraK

    Странное решение убрать неплохого тренера, когда что-то начало получаться...Наверно, Черчесова ждут...

    21.05.2024

  • инок

    Вот вам и долгосрочный проект Боули: не увольнял в кризисе, зато как пошел явный прогресс - сразу снял. Вообще при всех приколах с результатами я в принципе не вижу тренера, сильнее Почеттино на долгосрочное развитие, из половины этих неумех точно бы что-то слепил...

    21.05.2024

  • Denissimo

    да, хотелось бы, чтобы таким комментам прохода не было, ибо, не умнО и не оригинально даже

    21.05.2024

  • Эли Коптер

    ?No pasar?n!

    21.05.2024

  • Denissimo

    тупорылый однообразный "юмор" неистребим...

    21.05.2024

  • Занзибара

    Зря, на мой взгляд. В последних матчах стало что-то уже получаться. Первый сезон не достаточный показатель.

    21.05.2024

  • Adminni

    Челси лихорадило, Почетино долго раскачивался... ну прибавил газу под конец сезона, хотя по мне, газу прибавил Палмер. Убираем Палмера и Почетино бы вообще жидко закончил сезон

    21.05.2024

  • инок

    Почеттино уволен! Он не ожидал настолько сумасбродных владельцев Челси...

    21.05.2024

  • Player124

    Почеттино выжал из этого состава максимум. И место они заняли даже выше чем заслуживали. Есть большие сомнения, что кто-то сможет лучше с данным набором игроков. Если опять закупки пойдут вопрос конечно другой.

    21.05.2024

  • arno11

    Челси тоже встал в один ряд с идиотами типа Баварии и МанЮнайтед. Сначала выкидывают на улицу компетентных специалистов, а потом удивляются, что ни один уважающий себя тренер не берется у них тренировать.

    21.05.2024

  • Павел Верещагин

    Ну, 6 место для Челси не самое плохое... Не факт, что в нынешних условиях они прям могут претендовать на большее... В том смысле, что Почеттино камнями забрасывать тоже не стоит. Можно было и оставить. Что там другой сделает тоже большой вопрос...P.S. Может только если Рахимов или Черчесов...)))

    21.05.2024

  • Эли Коптер

    По информации источника, «аристократы» расторгли контракт с 52-летним аргентинцем, рассчитанный до конца сезона-2024/25. Оно и верно - Абаскаль, Юран и Точилин так долго свободными ходить не будут, вовремя подсуетились:thumbsup:

    21.05.2024

    • Новый тренер «Ливерпуля» Слот хочет видеть в команде игрока, которым интересовался «Зенит»

    Почеттино прокомментировал свое увольнение из «Челси»