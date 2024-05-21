«Челси» объявил об уходе Почеттино с поста главного тренера команды

Сегодня, 21:25
Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси», сообщает официальный сайт лондонского клуба.
По информации источника, «аристократы» расторгли контракт с 52-летним аргентинцем, рассчитанный до конца сезона-2024/25.
Почеттино возглавлял «Челси» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
Ранее в своей карьере аргентинец тренировал «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».
По итогам сезона-2023/24 «Челси» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.
ValeraK
Странное решение убрать неплохого тренера, когда что-то начало получаться...Наверно, Черчесова ждут...
21.05.2024
инок
Вот вам и долгосрочный проект Боули: не увольнял в кризисе, зато как пошел явный прогресс - сразу снял. Вообще при всех приколах с результатами я в принципе не вижу тренера, сильнее Почеттино на долгосрочное развитие, из половины этих неумех точно бы что-то слепил...
21.05.2024
Denissimo
да, хотелось бы, чтобы таким комментам прохода не было, ибо, не умнО и не оригинально даже
21.05.2024
Эли Коптер
?No pasar?n!
21.05.2024
Denissimo
тупорылый однообразный "юмор" неистребим...
21.05.2024
Занзибара
Зря, на мой взгляд. В последних матчах стало что-то уже получаться. Первый сезон не достаточный показатель.
21.05.2024
Adminni
Челси лихорадило, Почетино долго раскачивался... ну прибавил газу под конец сезона, хотя по мне, газу прибавил Палмер. Убираем Палмера и Почетино бы вообще жидко закончил сезон
21.05.2024
инок
Почеттино уволен! Он не ожидал настолько сумасбродных владельцев Челси...
21.05.2024
Player124
Почеттино выжал из этого состава максимум. И место они заняли даже выше чем заслуживали. Есть большие сомнения, что кто-то сможет лучше с данным набором игроков. Если опять закупки пойдут вопрос конечно другой.
21.05.2024
arno11
Челси тоже встал в один ряд с идиотами типа Баварии и МанЮнайтед. Сначала выкидывают на улицу компетентных специалистов, а потом удивляются, что ни один уважающий себя тренер не берется у них тренировать.
21.05.2024
Павел Верещагин
Ну, 6 место для Челси не самое плохое... Не факт, что в нынешних условиях они прям могут претендовать на большее... В том смысле, что Почеттино камнями забрасывать тоже не стоит. Можно было и оставить. Что там другой сделает тоже большой вопрос...P.S. Может только если Рахимов или Черчесов...)))
21.05.2024
Эли Коптер
По информации источника, «аристократы» расторгли контракт с 52-летним аргентинцем, рассчитанный до конца сезона-2024/25. Оно и верно - Абаскаль, Юран и Точилин так долго свободными ходить не будут, вовремя подсуетились:thumbsup:
21.05.2024