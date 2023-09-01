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Сегодня, 19:58

Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед»

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Защитник Джонни Эванс перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте клуба.

35-летний североирландец заключил контракт с «красными дьяволами» на один год.

Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед», футболист играл за клуб с 2006 по 2015 год. В 198 играх он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

В прошлом сезоне Эванс выступал за «Лестер». Он принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями.

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Джонатан Эванс
ФК Манчестер Юнайтед
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 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 - : -
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 - : -
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
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Арсенал – МЮ
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