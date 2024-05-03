В «Зените» надеются, что Фернандес сыграет в текущем сезоне

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса.

«Увидим ли мы Марио на поле в этом сезоне? Посмотрим. Он как раз восстанавливается. Будем надеяться, что есть возможность, чтобы он сыграл. Не затянулось ли восстановление? Может быть будет чуть больше, но посмотрим», — сказал Оливейра «СЭ».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» сообщил, что Фернандес успешно перенес операцию.

В текущем сезоне 33-летний защитник провел 18 матчей в составе сине-бело-голубых во всех турнирах.