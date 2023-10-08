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Сегодня, 20:04

Эмери считает, что итог матча «Астон Виллы» с «Вулверхэмптоном» справедлив

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал итог ничейного матча с «Вулверхэмптоном» (1:1). Он считает, что исход справедлив.

«Думаю, что пока мы были в равных состава, игра проходила равно, потому ничья — более-менее справедливый итог игры. В последние пятнадцать минут мы пытались воспользоваться численным преимуществом, и, наверное, заслуживали еще один гол. Но если оценивать общую ситуацию, на все 90 минут, то ничья — справедливый исход матча», — цитирует BBC Sport.

После 8 туров АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. «Астон Вилла» (16) идет на 5-м месте.

ФК Астон Вилла
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
Унаи Эмери
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