Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:01

Клопп — о ничьей с «Брайтоном»: «Каждый гол — это разочарование»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Брайтоном» (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

«Мне очень нравится, что они [«Брайтон»] делают. Если бы мы сегодня были немного лучше, а я думаю, что мы могли бы быть лучше, то выиграли бы эту игру. Хорошие моменты не реализовали, а «Брайтон» создавал нам проблемы. Каждый гол — это разочарование, так что какая разница, как они были забиты. Оказывать давление на команды — это важно, но так бывает. Ошибки случаются», — приводит слова Коппа ВВС.

«Ливерпуль» набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» находится на 6-й строчке (16 очков).

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Читайте также
Зидан посетил матч «Реала» с «Осасуной»
«Интерпол допрашивал меня как свидетеля». Загадочный трансфер бывшего вратаря сборной России
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гари О'Нил — о ничьей «Вулверхэмптона» с «Астон Виллой»: «У нас все было хорошо до удаления»

Эмери считает, что итог матча «Астон Виллы» с «Вулверхэмптоном» справедлив