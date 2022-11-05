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Сегодня, 22:25

«Лестер» одержал победу над «Эвертоном» в матче чемпионата Англии

Мария Гусева
«Эвертон» — «Лестер» — 0:2.
Фото Reuters
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«Эвертон» на своем поле проиграл «Лестеру» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 0:2.

Счет открыл полузащитник гостей Юри Тилеманс на 45-й минуте. На 86-й минуте хавбек Харви Барнс удвоил преимущество «Лестера» и установил окончательный счет в матче.

«Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. «Лестер» с 14 очками располагается на 13-й строчке, опережая соперников по дополнительным показателям.

В следующем туре «Эвертон» сыграет с «Борнмутом», а «Лестер» встретится с «Вест Хэмом».

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 нояб, 20:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:2
Лестер

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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