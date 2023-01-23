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Сегодня, 19:27

«Эвертон» начал переговоры с тренером Марсело Бьелсой

Иван Шитик
Корреспондент
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Марсело Бьелса претендует на пост главного тренера «Эвертона». Английский клуб уже провел переговоры с аргентинским специалистом, сообщает журналист Николо Скира.

«Эвертон» уже принял решение об увольнении главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

Последним местом работы 67-летнего Бьелсы был «Лидс», который он покинул в феврале 2022 года.

44-летний англичанин возглавлял команду с начала 2022 года. В последних 14 матчах «Эвертон» одержал 1 победу и потерпел 11 поражений.

На данный момент «Эвертон» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

ФК Эвертон
Марсело Бьелса
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