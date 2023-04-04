Форвард «Фулхэма» Митрович дисквалифицирован на 8 матчей за толчок арбитра в игре против «МЮ» в Кубке Англии

Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович получил дисквалификацию на 8 матчей после удаления в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:3) в четвертьфинале Кубка Англии.

28-летний сербский нападающий получил прямую красную карточку на 72-й минуте матча за толчок главного арбитра встречи Криса Кавана. Футбольная ассоциация (ФА) посчитала стандартную дисквалификацию на 3 матча недостаточной в ситуации Митровича.

В текущем сезоне в активе Митровича 25 матчей во всех турнирах в составе «дачников», 12 голов и 4 результативные передачи.