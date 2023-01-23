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23 января, 23:28

Артета — о переходе Кивера: «Разносторонний защитник с огромным потенциалом»

Артета прокомментировал переход защитника «Специи» Кивера
Руслан Минаев
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход защитника «Специи» Якуба Кивера.

«Это молодой разносторонний защитник. В составе прошлого клуба он отличился высоким качеством игры, у него огромный потенциал. Проявил себя и в сборной Польши на международном уровне. Это тот, кто сделает нашу оборону еще сильнее и качественнее, с нетерпением ждем возможности поработать с ним», — цитирует Артету пресс-служба «канониров».

Ранее сообщалось, что игрок сборной Польши заключит с «Арсеналом» контракт на пять лет. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Кивер поучаствовал в 19 матчах за «Специю».

На чемпионате мира-2022 он провел четыре игры в составе сборной Польши.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Специя
Микель Артета
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