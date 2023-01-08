Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:51

Эмери о вылете с Кубка Англии: «Сегодняшний день был очень неудачным»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Стивинэйдж Боро» (1:2) в матче 1/32 Кубка Англии.

«Первый тайм мы провели сложно, стараясь сохранять спокойствие, не пропускать передачи, длинные мячи и использовать шансы. Затем постепенно нам пришлось навязывать свои идеи — и мы это сделали. Во втором тайме мы стали лучше. Мы создавали моменты и контролировали ход матча лучше.

Но когда ты не забиваешь, забивают тебе, и в итоге наша ошибка привела к голу. Они так хотели попытаться удивить нас угловым, и им это удалось.

Мне очень жаль болельщиков. Сегодняшний день был действительно очень, очень неудачным. Мы чувствуем это, потому что в конце мы потеряли все, что создали», — приводит слова Эмери ВВС.

«Стивинэйдж Боро» представляет четвертый дивизион чемпионата Англии по футболу. В 1/16 Кубка Англии команды сыграет с клубом «Стоук».

Источник: ВВС
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
0
Читайте также
Норвежцы могут отказаться от Олимпиады-2024 из-за России. Они уже грозились бойкотировать Пекин-2022
Маринин объяснил причину неудач Трусовой
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фабрицио Романо: «Харри Магуайр не перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу»

Гвардиола назвал очень напряженным матч против «Челси» в Кубке Англии