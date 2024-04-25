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В ЦСКА ответили на обвинение в подкупе судей в Кубке УЕФА-2005: «Тут арбитр скорее был чуть не ограблен человеком Ги Ру»

В ЦСКА ответили на обвинение в подкупе судей в Кубке УЕФА-2005
Константин Белов
Корреспондент
Сергей Игнашевич и Филипп Виоло с судьями матча ЦСКА — «Осер» в 2005 году.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре «СЭ» ответил на обвинения экс-наставника «Осера» Ги Ру в том, что клуб подкупил судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

«Исходя из сказанного, тут арбитр скорее был чуть не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку, и никто другой. Ну серьезно, ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из-за того, что кто-то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку (!) другой бригады (!!) и вроде как нашел там какие-то «часы с рубинами»? Тут, исходя из противостояния, логичнее было проверить сумки игроков «Осера», таким было преимущество ЦСКА. Но вообще радостно узнать, что прославленный французский тренер жив-здоров в свои 85 лет и вспоминает тот славный для нас год», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее Ги Ру заявил, что после первого матча между командами попросил одного парня обыскать сумки арбитров. Молодой человек, по словам экс-тренера «Осера», нашел там «великолепные часы с рубинами».

Сергей Игнашевич приветствует судей первого матча 1/4 фминала ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Осер&raquo; в&nbsp;Москве 7&nbsp;апреля 2005 года. «Это бред сивой кобылы, тут явно замешана политика». Французы спустя 19 лет обвинили ЦСКА в подкупе судей

Футбол
ФК Осер
ФК ЦСКА (Москва)
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