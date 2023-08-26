Почеттино о победе над «Лутоном»: «Я счастлив, поскольку первая победа очень важна»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Лутоном» (3:0) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

«Я очень доволен и рад за игроков, болельщиков. Это заслуженная победа. Мы здорово сыграли. Я счастлив, поскольку первая победа всегда очень важна, она вселяет в команду уверенность в себе и веру в то, что мы делаем», — сказал специалист после игры.

В следующем туре «Челси» дома сыграет с «Ноттингем Форест». Игра пройдет 2 сентября. «Лутон» днем ранее на своем поле примет «Вест Хэм».