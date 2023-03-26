Рангник: «У Забитцера стало больше уверенности, чем во время выступления за «Баварию»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник рассказал, как изменился полузащитник Марсель Забитцер после перехода из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».

«Игра Забитцера в матче с Азербайджаном (4:1) была восхитетельной, по-другому нельзя сказать, — цитирует Manchester Evening News Рангника. - Он футболист высокого уровня. Думаю, что перемены положительно повлияли на него, он расцвел и раскрылся. У него появилось гораздо больше уверенности, чем во время выступления за «Баварию». Из матча никто не выпадал, но конечно Забитцер выделялся благодаря двум голам и голевой передаче».

Забитцер перешел в «МЮ» на правах аренды из «Баварии» в январе этого года. Срок соглашения 29-летнего австрийца с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Забитцер провел за «красных дьяволов» 9 матчей и отметился 1 голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.