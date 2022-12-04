Голкипер Дубравка: «У меня было несколько предложений до «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Мартин Дубравка рассказал, что у него было несколько предложений от клубов до перехода в «Манчестер Юнайтед».

«У меня было несколько предложений из-за границы, а также из Англии, которые я рассмотрел. Но, очевидно, когда у меня появилась возможность присоединиться к «Манчестер Юнайтед», я довольно быстро принял это решение. Я хотел присоединиться к клубу и хочу быть его частью. Итак, я сейчас здесь. Здесь все профессиональны, серьезно относятся к делу и стараются всегда быть готовыми к игре», — цитирует Sky Sports Дубравку.

«Манчестер Юнайтед» арендовал Дубравку у «Ньюкасла» минувшим летом. Согласно сделке, «МЮ» будет обязан выкупить 33-летнего словака, если он проведет на поле определенное число минут.

На данный момент вратарь провел 1 матч за «красных дьяволов» и пропустил 2 гола.