Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:07

Хазенхюттль вошел в число претендентов на пост главного тренера «Эвертона»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль вошел в число претендентов на пост главного тренера «Эвертона», сообщает The Guardian.

Также на это место претендуют Марсель Бьелса, Шон Дайч и Сэм Эллардайс.

7 ноября «Саутгемптон» уволил Хазенхюттля с поста главного тренера. 55-летний австрийский специалист покинул пост, который он занимал с декабря 2018 года.

«Эвертон» находится в зоне вылета АПЛ, располагаясь на 19-й позиции. До спасительной 17-й позиции — 2 очка.

В понедельник, 23 января, ливерпульская команда уволила с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда, 44-летний специалист возглавлял «Эвертон» с января 2022 года.

ФК Эвертон
Марсело Бьелса
Ральф Хазенхюттль
Сэм Эллардайс
Шон Дайч
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Челси» предложит 30-40 миллионов евро за 19-летнего защитника «Лиона» Гюсто

«Ньюкасл» предложит 40 миллионов фунтов за форварда «Эвертона» Гордона