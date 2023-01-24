Хазенхюттль вошел в число претендентов на пост главного тренера «Эвертона»

Бывший главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль вошел в число претендентов на пост главного тренера «Эвертона», сообщает The Guardian.

Также на это место претендуют Марсель Бьелса, Шон Дайч и Сэм Эллардайс.

7 ноября «Саутгемптон» уволил Хазенхюттля с поста главного тренера. 55-летний австрийский специалист покинул пост, который он занимал с декабря 2018 года.

«Эвертон» находится в зоне вылета АПЛ, располагаясь на 19-й позиции. До спасительной 17-й позиции — 2 очка.

В понедельник, 23 января, ливерпульская команда уволила с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда, 44-летний специалист возглавлял «Эвертон» с января 2022 года.