Хендерсон раздумывает над переходом в «Аль-Иттифак»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассматривает вариант с трансфером в «Аль-Иттифак», сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард хочет пригласить бывшего партнера по «Ливерпулю» в саудовский клуб. Ожидается, что 33-летний англичанин в ближайшее время примет решение о своем будущем.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. В сезоне-2022/23 англичанин сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.