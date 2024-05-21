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Сегодня, 16:30

Ажиотаж вокруг золотого матча «Краснодар» — «Динамо»: как добраться и купить билеты, где смотреть игру в Москве

25 мая «Краснодар» сыграет с «Динамо» в заключительном туре РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
В матче между «Краснодаром» и «Динамо» может решиться судьба чемпионского титула РПЛ.
Фото ФК «Краснодар»
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Гид для болельщиков.

Перед последним туром РПЛ у нас целых три претендента на золото, причем два из них играют друг с другом. «Зенит», идущий пока вторым, принимает «Ростов», а лидирующее «Динамо» отправляется в гости к «Краснодару».

Ажиотаж вокруг матча в южном городе стоит невероятный. Можно понять: черно-зеленые еще ни разу в своей истории не становились чемпионами, а бело-голубые — 48 лет, с 1976 года.

Болельщики «Краснодара» смели все билеты давно — их не было уже в начале прошлой недели. Продажи в гостевой сектор открылись в понедельник. «Динамо» запросило максимальную квоту, положенную по регламенту, — 10 процентов от общей билетной программы. Их «Краснодар» и выделил — 3300 мест. Цена — 700 рублей.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин (в&nbsp;центре) против защитника &laquo;Зенита&raquo; Родригао (слева). Три претендента на чемпионство и золотой матч в последнем туре. Спасибо, РПЛ, за такой сезон!

В первый день приоритетное право покупки получили владельцы абонементов, а со вторника — все остальные. Естественно, для приобретения, как и на все другие матчи РПЛ, необходимо иметь паспорт болельщика.

Уже раскуплено около двух тысяч билетов. Несмотря на то что на одну учетную запись продается один билет, перекупщики стараются погреть руки на ажиотаже. То ли создавая много аккаунтов и заводя Fan ID на подставных лиц, то ли, что вероятнее, продавая поддельные билеты. В интернете есть предложения о реализации мест в гостевом секторе по 5 тысяч рублей, при этом «Динамо» настоятельно рекомендует не связываться с мошенниками.

Болельщики «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В теории билетов может хватить всем. Понятен ажиотаж, но наверняка многих останавливает сложная логистика. Аэропорт в Краснодаре закрыт уже два года. Так что фанаты или летят до Сочи, Минеральных Вод, а далее добираются наземным транспортом. Или едут на поезде, автобусе, личных автомобилях. В пути — 1200 километров.

Будет ли побит выездной рекорд «Динамо»? Пока он составляет 3 тысячи человек — столько болельщиков было на финале Кубка России в 2012 году в Екатеринбурге, когда бело-голубые уступили «Рубину» (0:1), и в Туле в 2014-м — победа москвичей над «Арсеналом» (2:1). Судя по темпам продаж билетов, рекорд обновится.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

Для тех же, кто не сможет выбраться в Краснодар, «Динамо» организовало совместный просмотр на своей арене в Петровском парке. Только не на футбольном стадионе, который забронирован под концерт, а на хоккейном. Изначально в бесплатную реализацию было отдано 4 тысячи билетов. После того, как их разобрали, клуб открыл новые сектора. Паспорт болельщика в данном случае не требуется.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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