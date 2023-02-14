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Сегодня, 14:13

Источник: Джесси Марш возглавит «Саутгемптон» до матча с «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Американский специалист Джесси Марш возглавит «Саутгемптон» в ближайшее время, сообщает The Athletic.

Американец был уволен с поста главного тренера «Лидса» 6 февараля.

По информации издания стороны уже провели первый этап переговоров. В «Саутгемптоне» планируют в срочном порядке назначить специалиста до следующей игры в АПЛ против «Челси».

Также сообщалось, что английский клуб может возглавить Стивен Джеррард и Френк Лэмпард.

«Саутгемптон» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков за 22 матча. В матче 24-тура АПЛ «святые» встретятся с «Челси», 18 февраля, начало — 18.00 мск.

Футбол
ФК Лидс
ФК Саутгемптон
ФК Челси
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