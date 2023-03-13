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Сегодня, 11:29

Каземиро пропустит четыре матча «МЮ» из-за дисквалификации

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро пропустит четыре матча своей команды из-за красно карточки, которую он получил в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0).

Футболист получил прямую красную карточку на 34-й минуте матча за подножку сопернику, оставив свою команду в меньшинстве.

Бразилец будет дисквалифицирован на четыре игры, поскольку прямая красная карточка стала дня него второй в сезоне.

Если клуб не подаст апелляцию, или она не будет удовлетворена, то хавбек пропустит игру Кубка Англии против «Фулхэма» и матчи против «Ньюкасла», «Брентфорда» и «Эвертона» в чемпионате Англии.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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