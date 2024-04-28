«Тампа» обыграла «Флориду», одержав первую победу в серии. У Кучерова три передачи

«Тампа» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 6:3.

В составе «Лайтнинг» по дублю оформили Брэндон Хагел и Стивен Стэмкос, еще по одному голу забили Брэндон Пойнт и Ник Пол, Никита Кучеров сделал три результативные передачи, Михаил Сергачев — одну, вратарь Андрей Василевский отразил 22 бросок из 25.

У «Пантерз» шайбы забросили Картер Верхэге, Сэм Райнхарт и Оливер Экман-Ларссон, вратарь Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 32.

Для Сергачева это первый матч после восстановления от перелома ноги. Он не играл с 8 февраля.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч серии пройдет 30 апреля и начнется в 2:00 мск.