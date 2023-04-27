Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:15

Клопп оценил шансы на попадание «Ливерпуля» в еврокубки

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его команда должна продолжать играть в таком же ключе, чтобы попасть в еврокубки.

«Если мы выиграем все наши матчи, мы будем в еврокубках. Люди спрашивают меня о Лиге чемпионов, но тут не все в наших руках, поскольку мы не играем ни с одной из команд выше нас. Важно, чтобы мы продолжали идти вперед, играли в хороший футбол, и в конце сезона увидим, сколько очков у нас будет.

Я хотел бы закончить чемпионат так, чтобы смогли развить успех в следующем сезоне. Я хочу взять что-то от этого сезона для следующего. Если это будут еврокубки, это здорово, если нет, мы должны с этим смириться. В течение нескольких недель я хочу, чтобы мы показывали наши настоящие лица, а не только в одной игре», – цитирует BBC Клоппа.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«МОК выдвигает унизительный ультиматум». Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
В Сети появилось видео избиения призывника на Украине
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберт Хут оценил игру «Манчестер Сити» против «Арсенала»

Чалоба заявил, что «Челси» будет продолжать стараться победить