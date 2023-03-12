Конте может возглавить «Интер» или «Ювентус» летом

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, специалист хочет вновь попробовать свои силы в серии А, ради этого он готов пойти на понижение зарплаты.

Сообщается, что в услугах тренера заинтересованы «Ювентус» и «Интер», в которых он уже работал ранее.

Вместе с туринской командой он становился обладателем Суперкубка Италии (2013, 2014). И трижды выигрывал чемпионат страны (2012,2013,2014).