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Сегодня, 23:01

Конте может возглавить «Интер» или «Ювентус» летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, специалист хочет вновь попробовать свои силы в серии А, ради этого он готов пойти на понижение зарплаты.

Сообщается, что в услугах тренера заинтересованы «Ювентус» и «Интер», в которых он уже работал ранее.

Вместе с туринской командой он становился обладателем Суперкубка Италии (2013, 2014). И трижды выигрывал чемпионат страны (2012,2013,2014).

Антонио Конте
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
серия А
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