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Сегодня, 09:00

АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити», «Фулхэм» — «Арсенал» и другие матчи 27-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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27-й тур чемпионата Англии.
Англия. Премьер-лига. 27-й тур
11 мар, 15:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига. 27-й тур
11 мар, 18:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига. 27-й тур
11 мар, 18:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
Брайтон
Англия. Премьер-лига. 27-й тур
11 мар, 18:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Челси
Англия. Премьер-лига. 27-й тур
11 мар, 18:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига. 27-й тур
11 мар, 20:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига. 27-й тур
12 мар, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига. 27-й тур
12 мар, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига. 27-й тур
12 мар, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига. 27-й тур
12 мар, 19:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
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