Лэмпард: «В первом тайме против «Челси» было слишком легко играть»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Недостаточно хороший первый тайм, что подтверждает результат. Второй был гораздо лучше, мы играли гораздо больше, как команда, у которой есть угроза в атаке. В первом тайме против нас было слишком легко играть. Это сложный момент, потому что всегда хочется побеждать, но это наша работа, мы будем работать над этим», — цитирует BBC Лэмпарда.

«Арсенал» набрал 78 очков и вернулся на первое место в АПЛ. «Челси» с 39 очками занимает 12-ю строчку.