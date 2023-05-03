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Сегодня, 03:24

Лэмпард: «В первом тайме против «Челси» было слишком легко играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Недостаточно хороший первый тайм, что подтверждает результат. Второй был гораздо лучше, мы играли гораздо больше, как команда, у которой есть угроза в атаке. В первом тайме против нас было слишком легко играть. Это сложный момент, потому что всегда хочется побеждать, но это наша работа, мы будем работать над этим», — цитирует BBC Лэмпарда.

«Арсенал» набрал 78 очков и вернулся на первое место в АПЛ. «Челси» с 39 очками занимает 12-ю строчку.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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