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Сегодня, 23:24

Первый гол Нуньеса на «Энфилде» принес «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Дарвин Нуньес (в центре).
Фото Reuters

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 12-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте забил форвард мерсисайдцев Дарвин Нуньес. Этот мяч стал для уругвайца первым на домашнем стадионе «Ливерпуля», «Энфилде».

На 45-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн не забил пенальти.

«Ливерпуль» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 16 очками в 10 матчах, «Вест Хэм» идет на 13-й строчке с 11 очками в 11 играх.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 21:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Вест Хэм Юнайтед

В параллельном матче «Саутгемптон» выиграл у «Борнмута» — 1:0. Единственный мяч на 9-й минуте встречи забил форвард «святых» Че Адамс.

«Саутгемптон» идет на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ с 11 очками", «Борнмут» идет на 11-й строчке с 13 очками в 11 играх.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 21:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
0:1
Саутгемптон

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
0
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