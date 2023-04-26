«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче лидеров АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Арсенал» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 4:1.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Кевин де Брейне. Хавбек отличился на 7-й и 54-й минутах встречи. Еще по голу за «горожан» забили защитник Джон Стоунс на 45+1-й минуте и нападающий Эрлин Холанн на 90+5-й минуте.

Единственный гол в составе «Арсенала» забил Роб Холдинг на 86-й минуте.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.