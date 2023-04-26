Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

26 апреля, 23:58

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче лидеров АПЛ

Мария Гусева
«Манчестер Сити» — «Арсенал».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Арсенал» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 4:1.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Кевин де Брейне. Хавбек отличился на 7-й и 54-й минутах встречи. Еще по голу за «горожан» забили защитник Джон Стоунс на 45+1-й минуте и нападающий Эрлин Холанн на 90+5-й минуте.

Единственный гол в составе «Арсенала» забил Роб Холдинг на 86-й минуте.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Арсенал
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
10
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Железняков — о словах Косторной про тренировки у Тутберидзе: «Некрасиво плевать в колодец, из которого когда-то пил»
Скончался народный артист России Владимир Борисов
Оперная певица Анна Бондаревская умерла на 36-м году жизни
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Посол РФ в Польше сообщил об изъятии денег со счетов посольства
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Холдинг отыграл один мяч в концовке встречи

АПЛ, 33-й тур: «Ман Сити» победил «Арсенал», «Тоттенхэм» примет «МЮ»