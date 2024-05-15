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Сегодня, 20:40

Клубы АПЛ могут отказаться от ВАР

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters
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АПЛ со следующего сезон может отказаться от применения системы видеоповторов.

«Вулверхэмтон» отправил в лигу официальное письмо с запросом на отмену использования видеоповторов.

В клубе отметили, что использование ВАР привело ко многим негативным последствиям, в числе которых влияние на празднование голов, длительные проверки, снижение целостности игры и ответственности арбитров в поле и продолжающиеся ошибки.

6 июня клубы АПЛ проголосуют на общем собрании за отказ от ВАР или против него. Для принятия изменения в правилах требуется, чтобы за него проголосовали минимум 14 из 20 команд лиги.

Футбол
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