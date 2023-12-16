Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:30

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии 16 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Манчестер Сити» на своем поле примет «Кристал Пэлас» в 17-м туре чемпионата Англии в субботу, 16 декабря. Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 16 туров АПЛ команда Хосепа Гвардиолы набрала 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. Орлы с 16 баллами располагаются на 15-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Кристал Пэлас

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Владимир Путин раскритиковал МОК и призвал проанализировать условия для участия наших спортсменов в ОИ
Шлеменко взял реванш у Илича: россиянин нокаутировал серба в первом раунде
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Стал известен список участников «Команды Путина»
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Челси» — «Шеффилд»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)