«Манчестер Сити» на своем поле примет «Кристал Пэлас» в 17-м туре чемпионата Англии в субботу, 16 декабря. Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 16 туров АПЛ команда Хосепа Гвардиолы набрала 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. Орлы с 16 баллами располагаются на 15-й строчке.

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