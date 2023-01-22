Хет-трик Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Вулверхэмтоном»

Сегодня, 18:53
«Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» со счетом 3:0 в матче 21-го тура чемпионата Англии.
Хет-трик оформил нападающий «горожан» Эрлин Холанн. Форвард отличился на 40-й, 50-й (с пенальти) и 54-й минуте.
Всего у норвежца за 19 матчей в лиге 4 хет-трика, что стало новым рекордом АПЛ, никто так быстро не делалал четыре хет-трика в Англии.
Всего нападающий забил 25 голов в этом сезоне. Стоит отметить, что Холанн уже забил больше, чем лучшие бомбардиры нескольких прошлых сезонов.
«Сити» набрал 45 очков и отстает на 2 балла от лидирующего «Арсенала», но у лондонцев два матча в запасе.
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Основные источники исследования