Хет-трик Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Вулверхэмтоном»

«Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» со счетом 3:0 в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Хет-трик оформил нападающий «горожан» Эрлин Холанн. Форвард отличился на 40-й, 50-й (с пенальти) и 54-й минуте.

Всего у норвежца за 19 матчей в лиге 4 хет-трика, что стало новым рекордом АПЛ, никто так быстро не делалал четыре хет-трика в Англии.

Всего нападающий забил 25 голов в этом сезоне. Стоит отметить, что Холанн уже забил больше, чем лучшие бомбардиры нескольких прошлых сезонов.

«Сити» набрал 45 очков и отстает на 2 балла от лидирующего «Арсенала», но у лондонцев два матча в запасе.