«Манчестер Юнайтед» в домашней игре на стадионе «Олд Траффорд» примет лондонский «Челси» в 15-м туре чемпионата Англии по футболу 6 декабря. Матч в Манчестере начнется в 23.15 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» можно с помощью социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» на своем сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния «МЮ» и «Челси».

«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага набрал 24 очка за 14 туров, занимая седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси», который тренирует Маурисио Почеттино, находится на 10-й строчке с 19 баллами.

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