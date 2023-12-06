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Сегодня, 22:15

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео бесплатно онлайн)

Прямая трансляция матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» начнется в 23.15 мск 6 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Алехандро Гарначо и тренер Эрик тен Хаг.
Алехандро Гарначо (слева) и Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» в домашней игре на стадионе «Олд Траффорд» примет лондонский «Челси» в 15-м туре чемпионата Англии по футболу 6 декабря. Матч в Манчестере начнется в 23.15 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» можно с помощью социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» на своем сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния «МЮ» и «Челси».

«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага набрал 24 очка за 14 туров, занимая седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси», который тренирует Маурисио Почеттино, находится на 10-й строчке с 19 баллами.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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