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Сегодня, 22:00

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео бесплатно онлайн)

Прямая трансляция матча АПЛ «Астон Вилла» — «Ман Сити» начнется в 23.15 мск 6 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Хосеп Гвардиола.
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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6 декабря «Астон Вилла» на своем стадионе «Вилла Парк» в городе Бирмингем примет «Манчестер Сити» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 23.15 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре «СЭ».

«Астон Вилла» тренера Унаи Эмери располагается на четвертой строчке с 29 баллами в турнирной таблице АПЛ. «Ман Сити» Хосепа Гвардиола — третий с 30 баллами.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
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