«Манчестер Юнайтед» одержал рекордную 13-ю победу в АПЛ, уступая 0:2 по ходу матча

«Манчестер Юнайтед» дома победил «Ноттингем Форест» в матче 3-го тура АПЛ — 3:2. «Красные дьяволы» уступали в матче со счетом 0:2.

Манкунианцы одержали 13-ю победу в АПЛ, уступая по ходу игры в два мяча. Этот результат является максимальным среди клубов чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков и занимает пятое место в АПЛ.