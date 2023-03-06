0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:26

Рэшфорд — о поражении от «Ливерпуля»: «Мы не должны позволить этому определить весь наш сезон»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

«Жаль, что мы не можем сыграть этот матч сегодня и попытаться все исправить. Результат есть результат, и мы не можем закрывать на него глаза! Мы не должны позволить этому поражению определить весь наш сезон. Мы должны доверять процессу и держаться вместе», — написал Рэшфорд в Twitter.

В текущем сезоне 25-летний англичанин провел за «МЮ» 25 матчей в АПЛ, забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Ливерпуль» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками, «Манчестер Юнайтед» идет на третьей строчке с 49 очками.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
1
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вест Хэм» готов предоставить Мойесу еще шанс на исправление ситуации

Булыкин — о матче «Ливерпуль» — «МЮ»: «Неожиданный результат. 7:0 — такого никто не мог предположить»