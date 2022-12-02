Нападающий сборной Канады Давид отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Канады и «Лилля» Жонатан Давид отреагировал на слухи о том, что им интересуется «Манчестер Юнайтед».

«Я не слышал об этом. Сейчас идет чемпионат мира, я стараюсь насладиться каждым моментом. Что будет после турнира — не знаю, увидим. Английская премьер-лига — лучший турнир в мире, думаю, любой футболист хотел бы попробовать свои силы там», — приводит Sky Sports слова Давида.

В сезоне-2022/23 Давид забил 10 мячей и сделал 4 голевых передачи в 20 матчах за «Лилль». На ЧМ-2022 23-летний форвард принял участие в 3 играх сборной Канады и не отметился результативными действиями. Канадцы проиграли все 3 встречи на турнире и не смогли выйти в плей-офф.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Давида в 45 миллионов евро.