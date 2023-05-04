Аке: «Холанн заслуживает того, что получает, он лучший»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о своем одноклубнике Эрлинге Холанне.

«Это сумасшествие. То, как он пришел, и то, что он делает каждый день. Он всегда рядом. Он заслуживает всего, что получает. Он так усердно работает. Он лучший игрок, мне не нужно вам этого говорить. Каким скромным он остается, он отличное дополнение, надеюсь, он сможет забить еще больше», — приводит слова Аке пресс-служба «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл 45 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 8 результативных передач.

Вчера, 3 мая, норвежец побил рекорд АПЛ по голам за один сезон. Форвард отличился в матче 28-го тура чемпионата и достиг отметки в 35 голов.

Холанн побил рекорды Алана Ширера и Энди Коула, которые забивали по 34 гола за «Блэкберн» в сезоне-1994/95 и за «Ньюкасл» в сезоне-1993/94 соответственно.