КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:42

Аке: «Холанн заслуживает того, что получает, он лучший»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о своем одноклубнике Эрлинге Холанне.

«Это сумасшествие. То, как он пришел, и то, что он делает каждый день. Он всегда рядом. Он заслуживает всего, что получает. Он так усердно работает. Он лучший игрок, мне не нужно вам этого говорить. Каким скромным он остается, он отличное дополнение, надеюсь, он сможет забить еще больше», — приводит слова Аке пресс-служба «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл 45 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 8 результативных передач.

Вчера, 3 мая, норвежец побил рекорд АПЛ по голам за один сезон. Форвард отличился в матче 28-го тура чемпионата и достиг отметки в 35 голов.

Холанн побил рекорды Алана Ширера и Энди Коула, которые забивали по 34 гола за «Блэкберн» в сезоне-1994/95 и за «Ньюкасл» в сезоне-1993/94 соответственно.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина с помощью БПЛА
Американский правозащитник заявил о завершении конфликта на Украине
Эксперт оценил шансы украинской операции по деблокированию Артемовска
На Кубани загорелся резервуар Ильского НПЗ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» отказалась от идеи покупки Кейна этим летом