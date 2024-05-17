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Действует ли проклятие Севидовой? «Динамо» — в четырех очках от чемпионства

«Динамо» находится в четырех очках от чемпионства
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Смогут ли футболисты «Динамо» снять проклятие жены Александра Севидова?
Фото ФК «Динамо» / Александр Федоров, «СЭ»
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Болельщики пока не верят.

Прошлый тур РПЛ выдался невероятным: два главных претендента на золото — «Зенит» и «Краснодар» сенсационно проиграли, а «Динамо», уступая к 90-й минуте, вырвало победу в концовке встречи в Калининграде. И это развернуло турнирную ситуацию на 180 градусов. Теперь бело-голубые на первой строчке и считаются главными фаворитами. Достаточно набрать 4 очка в двух турах — дома с «Крыльями» и в гостях с «Краснодаром». Реально? Вполне. И это еще если конкуренты выиграют все свои оставшиеся матчи.

&laquo;Динамо&raquo; надо набрать четыре очка в&nbsp;двух матчах, чтоб стать чемпионом России. «Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре! Расклады за два матча до конца

Кажется, меньше всего в золото «Динамо» верят... болельщики клуба. Уж им-то не знать, как может любимая команда лишить радости. 48 лет амбиций и высоких задач, а на выходе бело-голубые не только не брали за все это время золото, но даже и не претендовали на него всерьез за пару туров до конца с... 1986 года. Вечность.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поклонники «Динамо» настолько привыкли к несбывшимся мечтам, что уже давно стали чемпионами по скептицизму. Многие реально верят в проклятие жены бывшего тренера команды Севидова, под руководством которого в последний раз было взято золото в 1976-м. По легенде она, напомню, после несправедливого увольнения супруга заявила, что «Динамо» никогда больше не станет первым.

Опасения усиливает то, что команда не напоминает машину. Победа в концовке над «Балтикой» — прекрасно, но не будем забывать, что калининградцы не только вели в счете к 90-й минуте, но и были заметно лучше оба тайма по качеству футбола. Так что уверенности нет даже в победе над «Крыльями», в Краснодар пока и не заглядываем.

Муми Нгамале, Константин Тюкавин и&nbsp;Даниил Фомин как никогда близки к&nbsp;чемпионскому титулу. Станет ли «Динамо» чемпионом уже в этом туре? Как изменятся расклады в борьбе за выживание?

В общем, в 29-м туре в любом случае что-то прояснится, однако мало шансов, что определится обладатель трофея. Слишком многое должно сойтись — победа бело-голубых, дружная потеря очков «Зенитом» в Грозном и «Краснодаром» в Сочи. Но если невероятный сезон вдруг завершится такой фантастической концовкой, то болельщики одного московского клуба точно сойдут с ума.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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«Динамо» находится в четырех очках от чемпионства
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