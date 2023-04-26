Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

26 апреля, 23:36

«Брайтон» проиграл «Ноттингему» в матче АПЛ

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Ноттингем Форест» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 3:1.

Счет открыл полузащитник гостей Факундо Буонанотте на 38-й минуте встречи. На 45+3-й минуте хавбек «Брайтона» Паскаль Гросс забил гол в свои ворота. На 69-й минуте отличился полузащитник «Ноттингема» Данило, а на 90+1-й минуте хавбек Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти.

«Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Брайтон» располагается на 8-й строчке — 49 очков.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
26 апр, 21:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
3:1
Брайтон

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ноттингем Форест
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Железняков — о словах Косторной про тренировки у Тутберидзе: «Некрасиво плевать в колодец, из которого когда-то пил»
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Скончался народный артист России Владимир Борисов
Оперная певица Анна Бондаревская умерла на 36-м году жизни
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Посол РФ в Польше сообщил об изъятии денег со счетов посольства
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Де Брейне оформил дубль

«Челси» проиграл «Брентфорду» в матче АПЛ