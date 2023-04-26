«Брайтон» проиграл «Ноттингему» в матче АПЛ

«Ноттингем Форест» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 3:1.

Счет открыл полузащитник гостей Факундо Буонанотте на 38-й минуте встречи. На 45+3-й минуте хавбек «Брайтона» Паскаль Гросс забил гол в свои ворота. На 69-й минуте отличился полузащитник «Ноттингема» Данило, а на 90+1-й минуте хавбек Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти.

«Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Брайтон» располагается на 8-й строчке — 49 очков.