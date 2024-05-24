«Барселона» объявила об уходе Хави по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави покинет команду после окончания сезона, сообщается на официальном сайте каталонцев.

44-летнему специалисту сообщили о решении на встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой. 26 мая команда проведет последний матч под руководством Хави — против «Севильи» в 38-м туре испанской ла лиги.

В конце января Хави объявил, что покинет команду в конце сезона. Однако в апреле стороны сообщили, что договорились о продолжении сотрудничества.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны.

Ранее появилась информация, что новым главным тренером «Барселоны» станет Ханси Флик, который до этого работал в «Баварии» и сборной Германии.

Перед заключительным туром ла лиги «Барселона» с 82 очками занимает второе место в турнирной таблице.