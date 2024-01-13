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Сегодня, 18:30

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: cмотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Ньюкасла» в 21-м туре АПЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Ньюкасл» сыграет против «Манчестер Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии в субботу, 13 января. Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, Англия. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр чемпионата Англии нет. Смотреть бесплатно в хорошем качестве игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Ньюкасл» идет на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков. В активе «Манчестер Сити» 40 баллов, команда располагается на третьем месте.

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ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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