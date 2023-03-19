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Полузащитник «Борнмута» Брукс поборол рак и вышел на поле спустя 531 день

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Борнмута» Дэвид Брукс вышел на замену в матче 28-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:3). Футболист боролся с лимфомой Ходжкина и не участвовал в матчах 531 день.

Диагноз был поставлен в октябре 2021 года. В конце прошлого сезона валлиец сообщил о том, что смог победить болезнь, команда поддержала его, предложив новый контракт в августе 2022 года.

Лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Сначала оно поражает определенную группу лимфоузлов, а позже распространяется по кровеносной системе во все органы.

Брукс является воспитанником «Манчестер Сити». Начало своей карьеры он провел в «Шеффилде». С лета 2018 года футболист выступает за «Борнмут».

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ФК Борнмут
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