Маунт подпишет с «МЮ» контракт по схеме «5+1»

Стали известны детали контракта полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта после перехода «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 24-летний хавбек подпишет контракт до лета 2028 года с возможностью продления на один год. «МЮ» заплатит «Челси» 55 миллионов фунтов стерлингов и 5 миллионов в качестве бонусов. О трансфере официально объявят на этой неделе.

Маунт — воспитанник «Челси», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.