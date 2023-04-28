Реднапп считает, что Кейн может перейти в «Челси»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп высказался о будущем форварда «шпор» Харри Кейна.

«Фанатам «Тоттенхэма» это бы точно совсем не понравилось, но для него это отличный шаг. Он семейный человек, и он был бы счастлив не переезжать на север Англии или куда-то еще, куда ему пришлось бы отправиться», — сказал Реднапп в эфире Beyond the Pitch.

29-летний форвард является воспитанником «Тоттенхэма». В текущем сезоне он провел за лондонцев 44 матча во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт Кейна со «шпорами» истекает летом 2024 года.