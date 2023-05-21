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Сегодня, 02:24

Рубен Невеш допустил, что может уйти из «Вулверхэмптона» этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш допустил, что может покинуть команду этим летом.

«Посмотрим, что произойдет. Я всегда говорю одно и то же — мне нравится в клубе, но я никогда не скрывал, что хочу играть в Лиге чемпионов. Решение в любом случае будет тяжелым, ведь я чувствую себя здесь, как дома, и мои родные — тоже. Но в футболе иногда нужно идти за главной целью.
Впрочем, еще ничего не случилось. Если я провел свой последний матч на домашнем стадионе «Вулверхэмптона», то я хочу сказать: мне все очень понравилось, я благодарен всем людям, которые работали со мной здесь на протяжении шести сезонов», — приводит Sky Sports слова Невеша.

Невеш перешел в «Вулверхэмптон» из «Порту» в июле 2017 года. В сезоне-2022/23 26-летний португалец забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 39 матчах за «волков» во всех турнирах.

Ранее появлялась информация о том, что футболистом интересуются «Барселона» и «Ливерпуль». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.

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