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Удогие: «Хочу улучшить свои навыки в серии А, а потом придет время для «Тоттенхэма»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Удинезе» Дестини Удогие, арендованный у «Тоттенхэма», поделился ожиданиями от выступления за лондонский клуб.

«Я еще не разговаривал с Антонио Конте, но я не беспокоюсь. АПЛ потрясающая, я бегло говорю по-английски. Я хочу улучшить свои навыки здесь, в серии А, а потом придет время для «Тоттенхэма», — приводит слова Удогие Repubblica.

Летом 2022 года «Тоттенхэм» приобрел 19-летнего итальянца у «Удинезе», после чего отдал его в аренду итальянскому клубу. В текущем сезоне на счету Удогие 2 гола в 7 матчах серии А.

ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Удинезе
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