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Ван Дейк: «Горжусь молодыми защитниками «Ливерпуля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал ничью с «Фулхэмом» (1:1) и выход в финал Кубка английской лиги.

«Фулхэм» играл дома с хорошей поддержкой. Мы должны были быть готовы к бою, мы очень хорошо начали игру и забили хороший гол. Мы нашли выход из ситуации, поэтому теперь отправляемся на «Уэмбли». Как сыграли молодые защитники? Я горжусь этими парнями. Для них это только начало пути. Выйти в финал с такой игрой — это очень хорошо", — цитирует BBC ван Дейка.

В финале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Матч состоится 25 февраля.

24&nbsp;января. Фулхэм&nbsp;&mdash; Ливерпуль&nbsp;&mdash; 1:1. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» и вышел в финал Кубка лиги
Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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